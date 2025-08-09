GIOVANNI GUZZO: “LA FESTA DELL’ASPIDE, OGNI ANNO UN MOMENTO DI RIFLESSIONE”

“Ieri sera a Roccadaspide, ho partecipato al taglio del nastro che ha dato il via al “Festival dell’Aspide”, un evento attesissimo che trasforma il centro storico del paese in un palcoscenico a cielo aperto.”
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
Il Festival dell’Aspide prende il nome dal simbolo mitologico di Roccadaspide, luogo ricco di storia e leggenda, e unendo musica, cultura, gastronomia e tradizione celebra l’identità cilentana e valorizza le radici del territorio.
Ogni anno, l’evento propone una tematica su cui riflettere e questa edizione lancia un messaggio sociale sulle “parole”, un modo per invitare a riflettere e a riconoscere il potere e l’importanza delle parole. Le parole costituiscono il nostro universo, ci permettono di esprimere non solo idee, pensieri e concetti, ma anche emozioni, sentimenti, ispirazioni e intuizioni.
Il linguaggio si trasforma insieme al contesto in cui viviamo, ma il potere delle parole resta sempre straordinario e illimitato.