GIOVANNI GUZZO: “LA FESTA DELL’ASPIDE, OGNI ANNO UN MOMENTO DI RIFLESSIONE”

Il Festival dell’Aspide prende il nome dal simbolo mitologico di Roccadaspide, luogo ricco di storia e leggenda, e unendo musica, cultura, gastronomia e tradizione celebra l’identità cilentana e valorizza le radici del territorio.

Ogni anno, l’evento propone una tematica su cui riflettere e questa edizione lancia un messaggio sociale sulle “parole”, un modo per invitare a riflettere e a riconoscere il potere e l’importanza delle parole. Le parole costituiscono il nostro universo, ci permettono di esprimere non solo idee, pensieri e concetti, ma anche emozioni, sentimenti, ispirazioni e intuizioni.