GIUSEPPE CONTE PARTE DA NAPOLI CON IL “NUOVO” M5S: INCONTRO CON IL CANDIDATO MANFREDI

Giuseppe Conte ha scelto Napoli per la sua prima uscita pubblica da leader politico in pectore del “nuovo” Movimento 5 Stelle. L’ex Presidente del Consiglio, infatti, martedi’ 15 sarà a Napoli per una manifestazione elettorale in sostegno del candidato alla carica di Sindaco del centro sinistra Manfredi. Una scelta chiara per Conte che punta su di una piazza nella quale, a differenza di quanto accaduto per Roma e per Milano, l’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è stato trovato intorno al nome dell’ex Ministro dell’Università.

Share on: WhatsApp