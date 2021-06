FISCIANO. VINCENZO SESSA: “FINITO ANNO SCOLASTICO, A SETTEMBRE CON RINNOVATO ENTUSIASMO”

Con una lettera inviata a tutto il mondo della Scuola, il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa saluta la fine di un anno particolare e rivolge un augurio per l’inizio della prossima stagione scolastica.(Foto di repertorio)

Cari studenti si è concluso un anno scolastico ancora una volta diverso e particolare, ma che non ci ha portato via l’entusiasmo per un nuovo inizio!

Ci ritroveremo a settembre, ristorati da un’estate che ci auguriamo di trascorrere serenamente in compagnia dei nostri affetti più cari!

A voi tutti, l’augurio di custodire sempre il ricordo degli insegnamenti appresi dai vostri docenti, ai quali va un ringraziamento speciale per il loro pregevole lavoro. Un grazie di cuore ai 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶 per il grande e proficuo gioco di squadra che ha caratterizzato il nostro impegno.

Grazie alle 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, il cui contributo alla crescita della nostra comunità è fondamentale.

Grazie agli 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶 tutti che hanno lavorato meticolosamente per garantire la sicurezza dei servizi scolastici.

Infine 𝙂𝙍𝘼𝙕𝙄𝙀 a voi, che ancora una volta avete dimostrato di affrontare con coraggio e spirito di adattamento queste nuove sfide che la pandemia ci ha imposto.

𝙑𝙤𝙞 𝙞𝙡 𝙣𝙤𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙞𝙤𝙨𝙤 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤!