PELLEZZANO. MORRA: “FINISCE ANNO SCOLASTICO DIFFICILE, GRAZIE A TUTTI PER L’IMPEGNO”

“Oggi si chiude, ufficialmente, l’Anno Scolastico 2020-2021, il secondo anno segnato dalla Pandemia e dalle restrizioni sanitarie che ha visto alunni, studenti, docenti e personale scolastico lavorare a singhiozzo tra chiusure forzate ed improvvise.”

Lo scrive il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

E’ stato un anno difficile nel quale tutti abbiamo fatto i conti con una condizione di precarietà tra la Didattica a distanza e quella in presenza, resa sempre complessa dall’uso delle mascherine in classe e dalla mancanza di quel contatto umano indispensabile, soprattutto per gli alunni delle Scuole Primarie. Un ringraziamento, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Pellezzano, va alle famiglie di tutti gli alunni del territorio, al Dirigente Scolastico Giovanna Nazzaro, all’Assessore alla Pubblica Istruzione Lella Landi ai Docenti che sono stati sempre vicini a ragazzi, al Personale Ata che non ha fatto mai mancare il proprio contributo per rendere le scuole luoghi sicuri. Oggi suona l’ultima campanella dell’anno, tra speranze e sospiri di sollievo. L’augurio che rivolgo a Tutti è che il prossimo 15 settembre, data fissata per il ritorno in classe, possa essere un giorno di piena normalità per una Scuola che ha bisogno di tornare ad essere quel luogo di incontro, cultura e formazione che tutti abbiamo conosciuto nella nostra carriera scolastica.