GIUSEPPE RUBERTO (FORZA ITALIA): “SOLIDARIETA’ PER IL MINISTRO MARA CARFAGNA”

“A nome del Gruppo Forza Italia – Lega- Udc -Npsi- in Consiglio provinciale di Salerno esprimo la più profonda solidarietà al Ministro On. Mara Carfagna per il vile gesto intimidatorio di cui è stata vittima. La violenza, anche se solo minacciata, va condannata e perseguita.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale Giuseppe Ruberto.

“Al Ministro Mara Carfagna un messaggio di sostegno per proseguire l’importante attività politica che sta portando avanti nell’interesse del Paese e di tutti i cittadini del Meridione d’Italia.”