IL 27 DICEMBRE IL BRINDISI DI FINE ANNO DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SALERNO

E’ in programma per il pomeriggio del 27 Dicembre, a Salerno, nella sede di Via Manzo, il tradizionale brindisi di augurio, organizzato dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico, con tutti i dirigenti e gli amministratori del territorio. Insieme al Segretario Provinciale del Pd Vincenzo Luciano, come da tradizione, anche il parlamentare Piero De Luca che negli uffici della Segreteria Provinciale incontrerà, per l’ultima riunione dell’anno, i protagonisti dell’anno politico del Partito Democratico in Provincia di Salerno.

All’orizzonte il grande appuntamento con le Regionali in Campania, ma anche i nodi politici, legati alle vicende giudiziarie, che riguardano i comuni di Capaccio Paestum e, soprattutto, la Provincia di Salerno dove l’anno 2024 si conclude con l’assenza di Franco Alfieri, sospeso dagli incarichi dallo scorso mese di Ottobre.