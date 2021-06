IL CENTRO DESTRA CAMPANO CI RIPROVA: INCONTRO REGIONALE PER LE COMUNALI 2021

L’appuntamento, dopo una lunga pausa, è stato fissato per lunedi’ prossimo quando, intorno allo stesso tavolo, si ritroveranno i coordinatori regionali della Campania della Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e Cambiamo-Coraggio. Un nuovo tavolo regionale convocato dopo gli annunci di Roma e Torino, con i candidati unici del centro destra, che sembrano aver ridato linfa allo spirito unitario dei partiti della coalizione. A Napoli si discuterà, essenzialmente, di Salerno, Caserta e Benevento; per Napoli, oramai, è solo una questione di modi e di tempi per annunciare il sostegno a Catello Maresca che, pero’, pare scettico sulla presenza del simbolo della Lega. Lega e Fratelli d’Italia, pero’, all’incontro di lunedi’ arriveranno con le idee molto piu’ chiare rispetto agli alleati che, per alcuni comuni, come ad esempio Caserta, non sembrano aver individuato un nome concreto sul quale lavorare. Per Benevento, invece, l’accordo tra FDI e Lega dovrebbe indurre Forza Italia a rinunciare alla candidatura di Lonardo, cugino di Sandra. E poi la questione Salerno, strettamente legata agli altri comuni: Sarno, Santoro, Cammarota e Ciccone, quattro nomi sulla scrivania per provare a giocare una partita unitaria, lasciando da parte le divisioni che hanno caratterizzato le Comunali 2016 di Salerno.

