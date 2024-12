IL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO SI PREPARA AD OSPITARE IL PRIMO OSPEDALE DI COMUNITA’

La riconversione dell’ex ospedale di Trivio è una realtà.

L’Azienda Sanitaria Locale con delibera n. 1888/2024 ha dato il via libera alla realizzazione della importante struttura sanitaria che sorgerà in località Trivio di Castel San Giorgio in una vecchia struttura che un tempo ospitava un sanatorio per persone affette da patologie polmonari.

La nuova opera sarà finanziata con fondi PNRR messi a disposizione dalla Comunità Europea, dalla Regione Campania e con fondi della stessa ASL Salerno per un importo complessivo di €7.879.659,04.

«Grazie al costante impegno di tutta l’amministrazione comunale nonché del Presidente della Giunta Regionale, on. Vincenzo De Luca, che nell’ambito della programmazione complessiva non ha fatto mancare le giuste attenzioni al nostro territorio, finalmente Castel San Giorgio sarà dotata anche di un ospedale di comunità-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Una grande vittoria per Castel San Giorgio che si inserisce a pieno titolo nella futura realizzanda rete delle strutture sanitarie di prossimità. Questo nuovo modello di organizzazione sanitaria è chiamato a garantire per i cittadini di Castel San Giorgio e per tutta la popolazione dell’alto Agro Nocerino e non solo una assistenza sanitaria concreta, immediata ed efficiente.

Appena nei prossimi mesi si darà il via alla realizzazione dell’opera con la posa della prima pietra, creeremo una rete con tutti i medici di base delle aree di pertinenza e sarà avviato un confronto con gli enti sovraordinati, affinché la nuova struttura possa essere riempita dei necessari contenuti assistenziali e socio assistenziali» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

