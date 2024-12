IMMA VIETRI (FDI): “DA ATREJU SMENTITE LE BUGIE DELLA SINISTRA SULLA GESTIONE DELLA SANITA'”

“L’intervento del presidente Giorgia Meloni ad Atreju conferma che la strada intrapresa dall’Italia è quella giusta. Le frottole raccontate dalla sinistra non scalfiranno il lavoro che, da due anni, viene portato avanti con tenacia dal Governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali. “Il Premier, tra i vari temi affrontati, ha rivendicato con orgoglio che la Sanità è tornata con i fatti ad essere una priorità. Sul fondo sanitario c’è stato un aumento di 10 miliardi di euro in due anni, a cui vanno aggiunti quelli degli accordi di coesione e i 750 milioni di euro dalla revisione del Pnrr. Numeri che non possono essere contestati da nessuno, se non da chi non è capace neanche di usare una calcolatrice. A questi si aggiungono, tra i vari provvedimenti adottati, il decreto per la riduzione delle liste d’attesa, l’aumento dei Presidi di Polizia nei pronto soccorso e gli incentivi economici per il personale sanitario”. “Senza dimenticare – continua Vietri – le misure per sostenere le fasce deboli della popolazione, l’incremento di 850 mila nuovi posti di lavoro in soli due anni, la minore tassazione sulle buste paga dei lavoratori, le politiche per la sicurezza e contro l’immigrazione clandestina. Il Sud, finalmente, è tornato ad essere la locomotiva della Nazione grazie anche alla Zes unica, al Pnrr e ai Fondi di Coesione e Sviluppo. Per non parlare della credibilità e del peso politico che il nostro Paese è tornato ad avere in Europa e a livello internazionale. Insomma ad Atreju, con il nostro Presidente Meloni, abbiamo rivendicato con orgoglio un’Italia che ha rialzato la testa ed è tornata a correre” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp