Il Comune di San Cipriano Picentino premia i suoi giovani studenti meritevoli: si è tenuta, nella serata di ieri, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di San Cipriano Picentino, la cerimonia di premiazione dei 13 studenti residenti a San Cipriano Picentino che, nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione alta. Ai giovani concittadini, insieme ad un premio in denaro, il Sindaco Sonia Alfano ha voluto consegnare una copia della Costituzione Italiana: “Oggi”, ha sottolineato il primo cittadino di San Cipriano Picentino, “sono ancora piu’ orgogliosa di essere il Sindaco di una comunità dove ci sono tanti giovani che, con impegno e sacrificio, hanno concluso in maniera brillante il proprio percorso scolastico per affacciarsi al mondo dell’Università e, poi, a quello del lavoro. A nostri 13 giovani concittadini ho voluto consegnare anche una copia della Costituzione Italiana affinchè possa essere la Stella Polare del loro percorso formativo e lavorativo, per conoscere tanto i loro diritti quanto i loro doveri. Mi auguro che i nostri cervelli, conclusa l’Università, possano rimanere a San Cipriano Picentino, contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale della nostra comunità”. Ecco tutti i nomi dei giovani studenti premiati: Andrea Carmando, Sara Naddeo, Agnese Centanni, Danilo Chirico, Giorgia Barra, Gianmarco Barra, Alessandra Trapanese, Martina Sellitti, Edoardo Pio Di Muro, Mariarosaria Contursi Maniero, Vincenza Iannone, Luca Bosco e Andrea Maria Crispo.

