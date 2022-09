IL PARTITO DEMOCRATICO CHIUDE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE AL MAREMO’

L’appuntamento, per tutti i candidati e le candidate del Partito Democratico, è per questa sera, a partire dalle 20:30, all’interno del Maremo’, uno dei locali piu’ conosciuti della costa orientale di Salerno: per Piero De Luca e tutti gli altri nomi in campo per questa tornata elettorale per le Politiche 2022 sarà un momento di ulteriore confronto con gli elettori e con gli amministratori locali che, nelle ultime settimane, in maniera evidente, hanno espresso sostegno per il Pd e per i candidati del centro sinistra nei collegi uninominali.

Poi ciascuno dei candidati e delle candidate, nella giornata di domani venerdi’ 23 Settembre, terrà la propria chiusura della campagna elettorale mentre quella di stasera è l’appuntamento ufficiale del Partito Democratico della Provincia di Salerno.