ANNA BILOTTI (M5S) CHIUDE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE A GIFFONI VALLE PIANA

“Dalla parte giusta, quella dei cittadini”. Lo ribadirà con forza Anna Bilotti, in chiusura della campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre, deputata del Movimento 5 stelle e candidata al senato nel listino proporzionale Campania 02. Un incontro con i cittadini, programmato per giovedì 22 settembre, per fare il punto della situazione e per essere ancora una volta tra la gente e per la gente, ascoltando le loro istanze. L’appuntamento – dunque – è per questa sera in Piazza Umberto I (Giffoni Valle Piana) a partire dalle ore 21 . Con la candidata ci saranno Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, candidato alla Camera Uninominale Campania 2, Salvatore Micillo coordinatore regionale M5S e Mario Furore, europarlamentare M5S. Parteciperanno i candidati del Movimento 5 stelle del Collegio di Salerno.

