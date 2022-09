FORZA ITALIA A NOCERA SUPERIORE PER IL RITORNO IN AZZURRO DELL’EX SINDACO MONTALBANO

Appuntamento elettorale a Nocera Superiore con i vertici provinciali e regionali di Forza Italia per il ritorno nel partito degli azzurri dell’ex sindaco del centro dell’Agro Gaetano Montalbano: l’appuntamento è per giovedi’ 22 Settembre, all’interno di un noto locale della zona, per un evento elettorale al quale, insieme allo stesso Montalbano, prenderanno parte anche il Commissario Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, insieme ai membri del Comitato Provinciale di Salerno di Forza Italia Roberto Celano, Giuseppe Ruberto e Lucia Vuolo. Per Montalbano, che alle ultime elezioni regionali del 2020 è stato candidato con Italia Viva, si tratta di un ritorno all’interno del centro destra dopo la breve esperienza con il partito di Matteo Renzi.

Share on: WhatsApp