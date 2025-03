IL PROSSIMO 10 MAGGIO NASCERA’ A SALERNO L’ASSOCIAZIONE ZAMPE IN LIBERTA’

“Il 10 Maggio ci sarà l’inaugurazione della mia associazione che svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nella protezione dei diritti degli animali. Essa realizza progetti che mirano a garantire condizioni i vita dignitose e sane per gli animali, oltre a sensibilizzare il pubblico riguardo alle loro esigenze e ai loro diritti. Uno dei principali ambiti di intervento è sicuramente l’accoglienza e il recupero di animali abbandonati o maltrattati.”

Lo annuncia Silvia Romaniello, Presidente della neonata associazione che si presenta a Salerno.

Attraverso rifugi e strutture adibite, l’associazione si impegna a fornire cure veterinarie, ormai con costi alle stelle, cibo e un ambiente sicuro. Inoltre, promuove campagne di adozione per trovare famiglie amorevoli. Un altro aspetto affrontato anche in conferenza stampa con le altre responsabili è sicuramente la sensibilizzazione ed educazione su questo tema della comunità. L’associazione quindi organizzerà eventi, workshop e attività nelle scuole per insegnare in primis ai bambini e poi agli adulti l’importanza del rispetto e della cura degli animali, sperando di creare una generazione più consapevole e responsabile. Inoltre, l’associazione lavora per influenzare le politiche pubbliche a favore del benessere animale. Ciò include la collaborazione con enti locali e governi per sviluppare leggi più severe contro il maltrattamento degli animali per promuovere pratiche più etiche nel trattamento degli animali da compagnia e da allevamento. Un altro tema che verrà approfondito è sicuramente l’allevamento clandestino e si cercherà di introdurre il Patentino per coloro che vogliono adottare cani di razze più particolari per evitare che ci siano casi come: Acerra, Eboli ecc dove razze come pitbull vengano strumentalizzate per ripulirsi le mani riguardo omicidi che gli umani hanno commesso.