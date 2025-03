LEGA GIOVANI SALERNO. MICHELE CARILLO E’ IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

“Michele Carillo è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani di Salerno.” A darne notizia è Nicholas Esposito, il responsabile regionale dei giovani leghisti della Campania, che prosegue: “Ringrazio Davide Villani per il lavoro svolto in questi anni con passione, cuore ed impegno per la crescita del movimento giovanile.

Si apre una nuova fase, per cui ho scelto di nominare coordinatore provinciale dei giovani leghisti salernitani Michele Carillo, un ragazzo di grande prospettiva e di solidi valori. Con lui il movimento giovanile è in mani sicure per affrontare le sfide del futuro.” Il coordinatore provinciale, Attilio Pierro, ringrazia: “Ottimo il lavoro svolto in questi anni da Davide Villani, la Lega si conferma un partito a grande vocazione giovanile, che premia il merito e costruisce classe dirigente, seria e preparata”.

Carillo succede a Davide Villani, che dichiara: “Passo il testimone a un giovane militante e amico, al quale rivolgo un caloroso in bocca al lupo. Ringrazio per il supporto ricevuto in questi anni Nicholas Esposito e l’on. Attilio Pierro. Ringrazio di cuore tutti i nostri riferimenti istituzionali, gli amministratori e tutti i militanti per il loro sostegno costante.

Un ringraziamento speciale va ai ragazzi della Lega Giovani che mi hanno accompagnato in questo percorso. Insieme, abbiamo affrontato anni di battaglie politiche su tutto il territorio provinciale, di attivismo e militanza che mi hanno permesso di conoscere persone eccezionali, compagni di partito e, soprattutto, amici. Voglio ringraziare anche i coordinatori provinciali di Gioventù Nazionale e Forza Italia Giovani, Alfonso Pepe e Pietro Contabile, con i quali abbiamo collaborato in numerose iniziative, dal forum a Salerno al ricordo dei martiri delle Foibe.”

Esprime emozione e soddisfazione il neo coordinatore provinciale dei giovani leghisti di Salerno, Michele Carillo, che afferma: “Con grande entusiasmo e responsabilità, oggi assumo il ruolo di Coordinatore della Lega Giovani della Provincia di Salerno. Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento al coordinatore regionale, Nicholas Esposito, per la fiducia che mi ha accordato nominandomi a questo importante incarico. Sarà per me un onore lavorare al fianco di tutti i militanti e i giovani della nostra provincia”, conclude.

Share on: WhatsApp