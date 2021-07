IL SINDACO LANZARA ADERISCE ALL’APPELLO DI MANFREDI CONTRO POVERTA’ EDUCATIVA

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara è tra i primi sindaci della Campania ad aderire all’appello lanciato, proprio oggi, dall’ex Ministro ed oggi candidato sindaco a Napoli Gaetano Manfredi su un Patto tra i Sindaci del Sud contro la povertà educativa.

“Da Presidente del Piano di Zona, insieme con gli altri Primi Cittadini dei picentini,” scrive Lanzara, “siamo al lavoro per redarre un documento essenziale, utile a debellare un fenomeno che costituisce il vero problema che attanaglia il Mezzogiorno.”

“L’appello di Manfredi non può che essere accolto perchè l’intero Sud ha tutte le potenzialità per essere competitivo: per farlo, dobbiamo preliminarmente contrastare le varie forme di povertà educativa.”