IL SOTTOSEGRETARIO AI TRASPORTI FERRANTE: “ENTRO 100 GIORNI RIPRISTINO LINEA FERROVIARIA CAVA-NOCERA”

“In seguito alla frana e alla conseguente interruzione della circolazione ferroviaria, sono state emesse delle ordinanze di sicurezza alle quali sono seguiti dei contenziosi. Ora però l’autorità giudiziaria ha concesso a Rfi di accedere ai luoghi interessati per l’esecuzione degli interventi di ripristino della circolazione. I lavori di demolizione e la realizzazione delle opere di contenimento sono stati quindi avviati e consentiranno di riattivare entro 100 giorni la linea Salerno – Nocera, mettendola in sicurezza anche per prevenire il ripetersi di simili eventi. Continueremo a tenere alta l’attenzione sulla mobilità nel territorio e – conclude l’on. FERRANTE – a rafforzare il sistema dei trasporti, vera chiave per la crescita e lo sviluppo”.