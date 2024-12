IL TRADIZIONALE SELFIE DI FINE ANNO DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PSI ANDREA VOLPE

E’ divenuto, oramai, una tradizione: il selfie di fine anno, al termine della seduta del Consiglio Regionale dedicata al Bilancio, scattato dal Consigliere Regionale del Psi Andrea Volpe, è entrato a far parte delle consuetudini politiche della Campania. Anche quest’anno Volpe non ha perso l’occasione: con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e con altri consiglieri di maggioranza uno scatto che, almeno per il 2024, suona anche come buon auspicio per la imminente campagna elettorale per le Regionali 2025 che, a partire dal prossimo gennaio, entrerà nel suo vivo.

Intanto, il selfie di Andrea Volpe c’è: e con esso anche un pezzo di maggioranza che, per l’occasione, si raccoglie attorno al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.