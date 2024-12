SALVINI BLINDA PIANTEDOSI AL VIMINALE: NESSUNA STAFFETTA DOPO LA SENTENZA SU OPEN ARMS

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi resta, saldamente, alla guida del Viminale, anche dopo la sentenza del Tribunale di Palermo che ha assolto, con formula piena, il leader della Lega Matteo Salvini per i fatti di cui era imputato all’epoca, in cui, si trovava proprio alla guida del Ministero dell’Interno. Ed è lo stesso Salvini a sgomberare il campo da qualsiasi dubbio sulla conferma di Piantedosi che, all’epoca della nascita del Governo Meloni, era stato indicato per il Ministero dell’Interno, per evitare qualsiasi imbarazzo per l’inchiesta in corso sull’attuale Ministro dei Trasporti.

“Al Viminale c’e’ Piantedosi, un amico, un fratello. Non corro per sostituirlo, ma sicuramente quest’assoluzione e’ un riconoscimento che ho fatto il mio dovere e mi ripaga di tante amarezze”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando coi giornalisti a Largo Argentina, Roma, dopo l’assoluzione nel processo Open Arms a chi gli chiedeva di un possibile ritorno al ministero degli Interni.