CAVA DE’ TIRRENI. DOMANI IL SINDACO SERVALLI PRESENTA L’EDIZIONE 2024 DEL GRANDE PRESEPE VIVENTE

Si terrà domani, lunedì 23 dicembre, alle ore 10.00, a Palazzo di Città la presentazione della XVIII EDIZIONE del grande Presepe Vivente nell’ antico Borgo Case Trezza, alla Frazione Sant’Anna di Cava de’Tirreni, tra i Presepi Viventi più belli in Campania.

Saranno presenti il Sindaco Vincenzo Servalli, il Presidente del Comitato “Amici del Presepe” Vincenzo Lamberti, il Parroco di Sant’ Anna don Domenico Spatuzi, l’ Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile Germano Baldi, il Consigliere comunale delegato alla Cultura Armando Lamberti e i Rappresentanti di Villa Alba e della Cooperativa “La Fenice” che partecipano al Presepe Vivente da anni con persone con disabilità.

Un lungo percorso tra suggestive ambientazioni con personaggi del Presepe classico napoletano e scene recitate. L’evento si terrà nei giorni 26 e 29 dicembre 2024 e 1, 4, 5, 6 e 11 gennaio 2025, con ingresso libero, dalle ore 17 e ultimo ingresso alle ore 21.30.

La rievocazione, caratterizzata da diverse scene e da circa centocinquanta personaggi, prevede la presenza di un “cicerone” che accompagnerà i visitatori, divisi in piccoli gruppi, e spiegherà loro il significato dei vari personaggi secondo la tradizione napoletana. Il racconto del presepe è diviso in due parti: una rievocativa della Nascita di Gesù in base alle Sacre Scritture, l’altra, invece, espressione del presepe tipico napoletano.

Share on: WhatsApp