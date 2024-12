LUNEDI’ 23 DICEMBRE A NAPOLI GLI AUGURI DI FORZA ITALIA CON IL COORDINATORE FULVIO MARTUSCIELLO

Gli auguri di Buon Natale di Forza Italia Campania, quest’anno, avranno un sapore particolare: vuoi per i risultati ottenuti alle ultime elezioni Europee, vuoi per l’avvicinarsi della scadenza elettorale delle Regionali del 2025, il brindisi organizzato dal Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello per lunedi’ 23 dicembre è, di certo, particolare.

A partire da Gennaio, infatti, il partito entrerà in modalità campagna elettorale per le Regionali del prossimo autunno, con la pattuglia di candidate e candidati al Consiglio Regionale, già in campo per incontrare cittadini ed imprenditori.

C’è chi, nei giorni scorsi, ha già iniziato il suo tour sul territorio come il Consigliere Regionale in carica Livio Petitto che, proprio alla presenza di Fulvio Martusciello, ha tenuto un primo incontro elettorale a Solofra.

Poi, da gennaio 2025, toccherà a tutti quanti gli altri, in attesa di conoscere il nome del candidato Presidente della coalizione di centro destra.