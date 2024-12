SAN CIPRIANO PICENTINO. A BORDO DEGLI SCUOLABUS PERSONALE PER PREVENIRE ATTI DI BULLISMO

Il Comune di San Cipriano Picentino, guidato dal Sindaco Sonia Alfano, si prepara ad un giro di vite per arginare e frenare i fenomeni di bullismo nelle scuole del territorio ma, anche, a bordo dei mezzi pubblici che si occupano del trasporto scolastico. Ad annunciarlo è la stessa Sonia Alfano, nel consueto appuntamento social con i suoi concittadini.

“A partire dalla ripresa delle attività scolastiche, dopo le feste natalizie”, annuncia il Sindaco di San Cipriano Picentino, “a seguito di alcuni fenomeni che ci sono stati denunciati, a bordo dei bus scolastici, avremo personale incaricato dal Comune, per la prevenzione di atti di bullismo. Dei nostri giovani dobbiamo occuparci sempre, di questo tipo di problemi in maniera ancora piu’ immediata, per evitare che possano avere pesanti degenerazioni”