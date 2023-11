IMMA VIETRI (FDI): “CON APPROVAZIONE DECRETO CAIVANO MAGGIORE TUTELA PER GIOVANI”

“Con l’approvazione del decreto legge Caivano anche alla Camera, lo Stato dà una risposta forte e chiara alla criminalità organizzata e una speranza a tantissime famiglie di Caivano (Napoli) e non solo, che hanno voglia di vivere finalmente nella sicurezza e nella legalità”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali. “Il decreto prevede interventi incisivi per favorire, ad esempio, la riqualificazione urbana delle aree degradate (come il centro sportivo ex Delphinia situato al Parco Verde, dove sarà aperta anche una biblioteca), il recupero degli immobili abbandonati e il contrasto all’abusivismo. E, contemporaneamente, inasprisce le pene per garantire l’obbligo scolastico; introduce percorsi di rieducazione per i giovani, il Daspo urbano per i minori, la verifica dell’età per l’accesso ai siti pornografici; istituisce l’Osservatorio sulle periferie per fare luce sulle zone buie che ci sono nelle città. Tutte misure necessarie per voltare pagina diffondendo la cultura della legalità soprattutto tra le giovani generazioni. Il Governo Meloni – conclude Vietri – interviene in maniera efficace con un modello d’azione che può essere replicato in altre realtà che condividono con Caivano criticità e problematiche. La strada è quella giusta”.

