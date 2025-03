IMMA VIETRI (FDI): “CON RIFORMA TERZO SETTORE SERVIZI PIU’ EFFICACI PER I CITTADINI”

“Il via libera della Commissione europea alle norme fiscali in favore del Terzo Settore rappresenta un risultato straordinario raggiunto dopo un lungo percorso e un intenso lavoro intrapreso dal nostro Governo, che in questi anni si è confrontato con in vertici europei e con le associazioni di categoria. Esprimo, pertanto, il mio ringraziamento al ministro Marina Calderone e al viceministro con delega al Terzo settore, Maria Teresa Bellucci, che hanno seguito con competenza e attenzione l’approvazione della nuova normativa, che da’ stabilità agli Ets e consente la piena attuazione del Codice del Terzo Settore”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali. “Dall’1 gennaio 2026 entrerà in vigore, infatti, un regime fiscale ad hoc per gli Ets e verranno ampliate le opportunità di finanziamento ad essi destinate, con l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i ‘titoli di solidarietà’ sui quali verrà applicata l’aliquota del 12.5%. Dunque, un incentivo per sostenere le attività e migliorare i servizi offerti da un comparto che, affianca lo Stato, svolgendo un importante ruolo soprattutto per i territori. Donne e uomini a cui va la nostra riconoscenza, perché vivono la solidarietà come elemento fondamentale del legame sociale” conclude Vietri.

