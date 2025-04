IMMA VIETRI (FDI): “CONGRATULAZIONE AD ANTONIO IANNONE PER NOMINA SOTTOSEGRETARIO”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro all’amico Senatore Antonio Iannone per la nomina a Sottosegretario di Stato con delega alle Infrastrutture e ai Trasporti del Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta di un meritato riconoscimento sia per la lunga e coerente militanza politica nella destra italiana, da sempre al fianco del Presidente Giorgia Meloni e del Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, sia per l’importante esperienza amministrativa che ha maturato prima alla Presidenza della Provincia di Salerno e poi rivestendo incarichi di rilievo al Senato della Repubblica. Per noi parlamentari di Fratelli d’Italia della Campania, inoltre, e’ davvero un orgoglio avere il nostro commissario regionale in un Ministero strategico qual è quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con la nomina del Senatore Iannone si va, dunque, a rafforzare la presenza dei campani all’interno del Governo Meloni. Sono certa che, insieme al Vice Ministro Cirielli, sapra’ rappresentare e tutelare al meglio gli interessi della Nazione – con una particolare attenzione verso il Sud – con grande senso di responsabilità ’ e l’entusiasmo di sempre” conclude Vietri.

