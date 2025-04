NOCERA INFERIORE. SINISTRA ITALIANA CHIEDE CHIARIMENTI SULLA CASA DI COMUNITA’

“Il tema della salute è per noi Sinistra Italiana Nocera un nodo importante per una politica che vuole farsi prossima ai problemi dei cittadini, come può testimoniare l’istituzione della Consulta della Salute, fortemente voluta dal nostro gruppo politico in questa Amministrazione comunale.”

Lo scrivono, in una nota, i rappresentanti di Sinistra Italiana di Nocera Inferiore.

Lo scorso venerdì 28 marzo, infatti, come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo partecipato ad un presidio presso il Pronto Soccorso del “Ruggi” di Salerno, per denunciare la saturazione dei PS e la carenza di operatori sanitari in tutta la provincia.

Situazione comune anche all’Umberto I di Nocera Inferiore. Il problema si può risolvere potenziando la medicina territoriale: è per questo che i fondi PNRR hanno finanziato le Case di Comunità in tutta Italia.

Vi è un’estrema preoccupazione, in base a ciò che si può verificare, per la lentezza della realizzazione di quella che dovrebbe essere la Casa di Comunità voluta dall’Asl a Nocera Inferiore, in località Fiano. Entro il 2026 i fondi vanno investiti e tutt’oggi neanche una pietra né un inizio di cantierizzazione si vede nei terreni che dovrebbero ospitarla.

Pertanto chiediamo agli attori interessati di rendere edotta la comunità sullo stato dei lavori e la garanzia sui tempi di consegna della Casa di Comunità di Nocera Inferiore.

La Casa di Comunità è, insieme alle altre strutture di medicina territoriale, l’elemento strategicamente indispensabile per la medicina d’iniziativa anche in chiave di prevenzione. Non possiamo permetterci di perdere né finanziamenti né progetti di salute.