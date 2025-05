IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA SPIEGHI PERCHE’ APPENA IL 10% SERVIZI SANITARI E’ CONSIDERATO URGENTE”

“De Luca sembra Totó ma piuttosto che vendere la fontana di Trevi ti vende le liste d’attesa come miracoli con attese di 120 giorni anche per l’ecocardiogramma. I dati disponibili sulla piattaforma Agenas attestano, infatti, che l’80% dei campani deve aspettare 4 mesi per avere prestazioni di vitale urgenza come gli esami cardiologici. Come mai? Davvero solo il 10% delle prestazioni erogate merita di essere considerato urgente e quindi di essere inserito tra le prestazioni da erogare in 3 o 10 giorni? Appare palese che qualcosa non funzioni nel modo dovuto e che i conti non tornino. Non è che per caso in Campania ottenere che una prestazione sia considerata urgente sia quasi impossibile? Ci piacerebbe che il presidente De Luca facesse chiarezza su questo. Evitando di fare, come sempre, il gioco delle tre carte”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, capogruppo in commissione Affari sociali.

