IMMA VIETRI (FDI): “DIRITTO ALLA SALUTE NON GARANTITO, QUESTA E’ L’EREDITA’ DI DE LUCA”

“Le immagini andate in onda, ieri sera, durante la trasmissione ‘Fuori dal Coro’ su Rete 4, rappresentano la drammatica realta’ che De Luca si appresta a lasciare in eredita’ al suo successore e soprattutto ai cittadini della Campania”. Lo dichiara il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera commentando il servizio televisivo sui pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno e del Moscati di Avellino. “Al termine di dieci anni di promesse non mantenute e di monologhi sui social, la nostra regione finisce per l’ennesima volta alla ribalta della cronaca nazionale con pazienti, in molti casi fragili, abbandonati per giorni sulle barelle, costretti a gridare per richiedere l’attenzione del personale in servizio che deve fare i conti con mille difficoltà, o persino lasciati per ore senza la somministrazione di cibo e acqua. Una situazione non solo sconcertante, ma davvero inumana. Nonostante le innumerevoli segnalazioni, le denunce politiche e anche sindacali – sottolinea Vietri – nulla è cambiato. Anzi, la sanità campana sta peggio di dieci anni fa. E De Luca cosa fa? Invece di garantire il diritto alla salute ai suoi concittadini, si preoccupa esclusivamente di alimentare ogni giorno la macchina della propaganda per tentare di nascondere questi problemi che, però, sono sotto gli occhi di tutti da anni. Comunque, il governatore stia sereno. Con o senza la possibilità del terzo mandato, ci penseranno i cittadini con il loro voto a mandarlo a casa definitivamente” conclude Vietri.

