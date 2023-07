IMMA VIETRI (FDI): “SANITA’ IN CAMPANIA, DATI AGENAS DAVVERO SORPRENDENTI”

“Sorprende che, a distanza di un mese dalla sonora bocciatura della gestione degli ospedali campani da parte di Agenas, il direttore della stessa Agenzia ora parli di Regione più efficiente e virtuosa. Faremo doverose verifiche per accettare la fondatezza dei nuovi dati forniti”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Parlare di sanità efficiente in Campania è pura utopia. Il governatore De Luca malgestisce il settore da ben otto anni e i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti. Basta recarsi in un pronto soccorso per capire in quali condizioni sono costretti a lavorare medici e infermieri. Il direttore di Agenas provi a giustificare l’alta percentuale di campani che si curano al nord se è “la regione più efficiente e più virtuosa d’Italia. Ci chiediamo come la realtà dei fatti si concili con i dati Agenas”, conclude Vietri.

