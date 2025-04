IMMA VIETRI (FDI): “VIAGGIO MELONI USA, SMENTITI I PRESAGI NEGATIVI DELLE OPPOSIZIONI”

“Chi a sinistra presagiva un fallimento del Premier Giorgia Meloni negli Stati Uniti e’ stato smentito da quanto accaduto durante il bilaterale con il presidente Donald Trump: il vertice tra Usa e Unione Europea si terra’ a Roma ed e’ un risultato storico per la nostra Nazione che e’ tornata ad essere protagonista nel mondo”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “In un momento delicato per gli equilibri internazionali, il Premier italiano ha dimostrato ancora una volta di essere capace di rappresentare con autorevolezza e visione strategica non solo l’Italia, ma l’intera Europa, affrontando concretamente tematiche rilevanti per far tornare grande l’Occidente: dalla sicurezza alla difesa militare, dalla lotta all’immigrazione illegale ai rapporti commerciali, dalla reindustrializzazione dell’area euro-atlantica alla conquista dell’indipendenza energetica. Tutti dovrebbero essere orgogliosi di questa importante missione portata a termine. Le opposizioni, invece, preferiscono conservare la loro indole anti-italiana continuando a mistificare qualsiasi cosa pur di andare contro il Governo. Ma, ancora una volta, i loro presagi di sventura devono fare i conti con la realtà” conclude Vietri.

