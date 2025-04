Un calo netto e diffuso dell’8% per la Tari, esteso quest’anno anche alle attività commerciali; un aumento della spesa per le politiche sociali sul territorio; un investimento pubblico per la realizzazione di una nuova arteria di collegamento tra il Centro di Fisciano ed alcune zone periferiche. Sono queste le principali novità del Bilancio di Previsione 2025 che il Consiglio Comunale del centro della Valle dell’Irno ha approvato nel corso della sua ultima seduta.

