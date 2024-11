IMMA VIETRI (FRATELLI D’ITALIA): “SGOMBERO CASA CAIVANO DIMOSTRA CHE LO STATO C’E'”

“Il Governo Meloni continua a mantenere gli impegni assunti con la comunità di Caivano (Napoli). Oggi è stato compiuto un ulteriore passo in avanti con lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente al Parco Verde da soggetti condannati per reati di camorra. Un’operazione di legalità che il nostro Governo ha voluto sin dal primo giorno e che è stata portata a termine”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Questa è l’ulteriore dimostrazione che alle parole il Governo, guidato dal Presidente Giorgia Meloni, fa sempre seguire i fatti. Ora, come ha annunciato il Premier, anche grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, il prossimo obiettivo è la riqualificazione degli immobili del Parco Verde. Un intervento ambizioso che, una volta ultimato, si sommerà ai tanti già completati negli ultimi mesi come, ad esempio, la restituzione alla collettività dell’ex centro sportivo Delphinia e del Parco Urbano Livantino. Dopo anni di disinteressamento da parte dai Governi precedenti, la presenza dello Stato a Caivano ora è concreta e visibile” conclude Vietri.

