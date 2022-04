ISABELLA ADINOLFI (FI): “MASCHERINE AL CHIUSO, DE LUCA NON PERDE OCCASIONE PER FARE DRAMMATURGO”

“De Luca non perde l’occasione per fare il drammaturgo. Mentre nel resto d’Italia si va sempre di più verso la normalità, con lo stop all’obbligo delle mascherine anche al chiuso, il presidente della Regione Campania, con il suo solito stile, minaccia ordinanze restrittive. Si vanta dei risultati della Campania in questi due anni nelle attività di contrasto al Covid-19 e poi è sempre pronto a bacchettare o angosciare i suoi concittadini. Se poi i turisti andranno altrove, glielo andrà a spiegare lui ad albergatori, ristoranti e commercianti?”. Così l’europarlamentare salernitana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, dopo le ultime esternazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che non ha escluso un’ordinanza più restrittiva sull’uso delle mascherine al chiuso.

“Capisco e condivido in pieno la linea della prudenza, ma non questa continua posizione controcorrente – aggiunge l’eurodeputata – Dopo due anni, sono cambiate tante cose, nella cura del Covid e anche i cittadini sanno perfettamente come comportarsi e quali precauzioni adottare. Se poi si vuole sfruttare il Covid per dire sempre “no” o nascondere altre inefficienze, è irrispettoso in primis nei confronti degli stessi cittadini”.

“C’è bisogno di un segnale di speranza e di crescita, che passa anche e soprattutto dai messaggi di chi amministra. Per il resto, credo che la maggior parte delle persone l’abbia capito, senza bisogno di ordinanze, che in metro o in un negozio affollato è sicuramente molto utile usare la mascherina”.