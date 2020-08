ITALIA VIVA. GAETANO MONTALBANO E QUEL DERBY VINTO A NOCERA SUPERIORE

La candidatura di Gaetano Montalbano, ex sindaco di Nocera Superiore, all’interno della lista di Italia Viva vale molto piu’ che una semplice partecipazione alle prossime regionali. Montalbano ha vinto un derby, molto particolare e delicato, contro il sindaco Cuofano e contro il padre di quest’ultimo Pasquale Cuofano: alla fine, pure essendo fuori dalle istituzioni, Montalbano ha convinto i dirigenti di Italia Viva, ha ottenuto una candidatura che suona come un ritorno alla politica attiva. In tutta la Provincia di Salerno ma soprattutto a Nocera Superiore.

Share on: WhatsApp