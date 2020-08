SALERNO. NELLA MAGGIORANZA TORNANO I PARTITI, MANCA SOLO IL PARTITO DEMOCRATICO

Oramai i gruppi di Azione, Partito Socialista ed, oggi, Italia Viva, all’interno del consiglio comunale, rappresentano un pezzo importante del Parlamentino di Palazzo di Città. Tornano i partiti (quelli di centro sinistra) all’interno del Consiglio Comunale di Salerno ? Pare proprio di si. Ed è una scelta politica dei singoli consiglieri ma è anche l’inizio di una lunga strategia di posizionamento che accompagnerà il consiglio comunale fino alle prossime elezioni della primavera 2021. Che sembrano lontane ma, in realtà, sono dietro l’angolo perchè conclusa la fase elettorale delle regionali, da ottobre mancheranno appena 7 mesi. Ed in una città medio grande come Salerno una campagna elettorale richiede tempo.

