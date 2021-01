LA DEPUTATA CAMPANA ROSTAN: DA LEU AD ITALIA VIVA, ORA NEL PARTITO DEMOCRATICO

“Ho deciso di votare la fiducia al governo Conte – dice Michela Rostan – lo faccio perchè tra la critica al governo e la crisi di governo c’è una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa. Era giusto – come fatto – . dice Rostan – incalzare il governo nei suoi punti deboli. Ma la crisi, no. Ritirare i ministri, quindi ritirare la fiducia al governo e aprire una crisi al buio, in un momento storico come questo, appare una scelta troppo severa e troppo precipitosa”.

