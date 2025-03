LA PROVINCIA DI SALERNO CONTRO IL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO: “STUPORE PER PAROLE DEL SINDACO”

Invero, nessun diniego della domanda cautelare è venuto dai magistrati amministrativi, i quali si sono semplicemente limitati a prendere atto del ricorso incidentale promosso dal Comune e quindi a rinviare la causa direttamente per la discussione nel merito, per consentire alla Provincia di prendere posizione su quanto dedotto dal Comune.

Dispiace, quindi, che la Provincia di Salerno venga velatamente accusata di riservare una particolare attenzione agli atti amministrativi in materia urbanistica del Comune di San Cipriano Picentino; al riguardo, basti evidenziare che quest’ultimo Comune è l’unico su 158 ad avere approvato una variante nonostante la dichiarazione di non coerenza con il PTCP.

Se tutti i Comuni facessero come San Cipriano Picentino verrebbe meno il senso dell’attribuzione alla Provincia delle competenze in materia di coordinamento dello sviluppo del territorio.

Per quanto concerne, invece, l’attenzione alla viabilità, basti pensare che la Provincia nel 2024 ha realizzato nel Comune di San Cipriano Picentino un intervento sulla SP 25 (località Campigliano) per circa 80 mila euro; inoltre, ha già finanziato un ulteriore intervento sulla SP 26 (località Filetta) per circa 120 mila euro.