LA PROVINCIA DI SALERNO PROSEGUE I LAVORI STRADALI NEI COMUNI DELL’AGRO

Proseguono i lavori di miglioramento della sicurezza stradale nell’Agro Nocerino Sarnese, in particolare sulla SP 6, sulla SP 384, sulla SP 494 e sulla SP 298, nei comuni di San Valentino Torio e Nocera Inferiore, per un importo complessivo di un milione di euro.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – consegnati a metà settembre, sono già stati realizzati al 60%. Si tratta di lavori di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale, in particolare consistono nella sostituzione di conglomerati bituminosi ammalorati, nel ripristino di sistemi di ritenuta (barriere di sicurezza) e nel rifacimento della segnaletica stradale.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. Ogni cantiere aperto, non solo permette la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma promuove anche sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”