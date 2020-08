LA RICHIESTA DI CLEMENTE MASTELLA: “DE LUCA APRA LE SCUOLE AD OTTOBRE IN CAMPANIA”

“Chiedo ufficialmente al Presidente De Luca di riaprire in Campania le scuole nella prima decade di ottobre”. Così il sindaaco di Benevento, Clemente Mastella,, che prosegue: “Mi pare infelice la data del 14, per poi chiudere dopo due giorni a ragione delle elezioni. Ottobre dà maggiore serenità alle famiglie ed all’intero mondo scolastico, dà un minimo contributo al prolungamento ad una stagione turistica infeconda per gli operatori. Consente l’espletamento delle procedure di gara, che possono fornire banchetti adeguati per tutti i ragazzi”.

Sappiamo tutti – conclude .- “che in questa fase il rischio zero non c’è, come si evidenzia in Europa, ma creare serenità è indispensabile. Le parole dissennate del Ministro non aiutano”.