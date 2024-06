LO SCACCHIERE DELLE NOMINE. DOPO ECOAMBIENTE, ADESSO TOCCA ALL’AUSINO: ASSEMBLEA IL 3 LUGLIO

Prima Ecoambiente, poi l’Ausino: è un susseguirsi di assemblee elettive, in Provincia di Salerno, per il rinnovo degli incarichi all’interno delle società pubbliche. Ieri, per Ecoambiente, è arrivata la scelta dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: situazione abbastanza tranquilla, visto che il socio unico è l’Ente di Ambito. Il prossimo 3 luglio, mercoledi’ della prossima settimana, toccherà, invece, all’Ausino, la società pubblica che, in numerosi comuni della Provincia di Salerno (da Cava de’ Tirreni a Baronissi, da alcuni centri della Costiera Amalfitana a quelli dei Picentini) si occupa della gestione della fornitura di acqua sul territorio. Meno lineare, almeno alla vigilia, appare invece la scelta dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell’Ausino, perchè ogni Comune proverà a far pesare le proprie quote per poter ottenere la presenza all’interno del management dell’azienda. Ad oggi la Presidenza dell’Ausino è espressione del Comune di Cava de’ Tirreni, mentre gli esponenti del CDA sono di Baronissi e di Salerno. Scatterà un principio di rotazione tra le diverse zone territoriali ? La partita è tutta aperta, soprattutto perchè ci sono i Picentini e la Costiera Amalfitana che rivendicano un ruolo all’interno dell’Ausino.

