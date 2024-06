NOCERA SUPERIORE. PROSSIMA SETTIMANA PROCLAMAZIONE DEL SINDACO D’ACUNZI, TEMPI LUNGHI PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Agli inizi della prossima settimana verrà, ufficialmente, proclamato Sindaco di Nocera Superiore Gennaro D’Acunzi. E’ quanto trapela dal lavoro della Commissione Elettorale che, almeno per il Sindaco, sta lavorando con una certa velocità.Sembrano, invece, destinati ad allungarsi i tempi e le attese per la proclamazione del Consiglio Comunale, anche per la presentazione di alcuni ricorsi: le migliori previsioni parlano della metà del mese di Luglio ma nulla esclude che i tempi possano ulteriormente allungarsi. Questo comporterà, nella sostanza, anche un ritardo per la composizione della prima Giunta del Sindaco D’Acunzi che, come è facile immaginare, è collegata anche alla composizione dello stesso consiglio comunale.

