COMUNE DI SARNO. PROCLAMAZIONE, QUESTA MATTINA, PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Sarno, sono stati proclamati e sono entrati ufficialmente in carica i nuovi consiglieri comunali. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Francesco Squillante e la presidente della Commissione Elettorale Centrale, la Dottoressa Martina Fusco.

“Ringrazio tutti i consiglieri eletti di maggioranza ed opposizione, ringrazio anche tutti i non eletti, per l’impegno che hanno messo in questa campagna elettorale dimostrando grande amore per la città.

Questa mattina la proclamazione ha rappresentato un momento di grande emozione, ma anche di profonda responsabilità. Siamo al servizio della nostra comunità, ci sarà impegno e dedizione per contribuire allo sviluppo e alla crescita di Sarno.

A tutti auguro un buon lavoro, nella consapevolezza che faremo bene e sempre meglio. Porteremo avanti progetti importanti rispondendo alle esigenze del territorio.

Confido in una opposizione costruttiva e collaborativa. Da parte mia ci sarà sempre spirito di collaborazione e confronto.

Buon lavoro a tutti”.

Le dichiarazioni del Sindaco Francesco Squillante al termine della cerimonia di proclamazione.

Il Consiglio Comunale

BASE POPOLARE

Ida Mareschi (582), Antonio Ascolese (481), Antonio Adiletta (438), Franco Robustelli (443), Antonio Mancuso (377), Emidio Giglio (370)

PARTITO DEMOCRATICO

Sergio Di Leva (345), Enzo Correa (287), Giuliana Morosini (250)

ITALIA VIVA

Giuseppe Sodano (401), Renzo Bacarelli (333)

SQUILLANTE SINDACO

Veronica De Filippo (369), Elio Cascella (266)

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Lucio Annunziata (491)

IMPEGNO E PASSIONE

Annamaria Della Porta (318), Luigi Dello Iacono (204)

L’Opposizione

FRATELLI D’ITALIA

Enrico Sirica (552), Sebastiano Odierna (519), Caterina Buonaiuto (310)

PRIMA SARNO

Walter Giordano (358)

LIBERI E DEMOCRATICI

Ciro Palumbo (341)

COCCA SINDACO

Antonio Esposito (302)

NOI MODERATI

Maria Rosaria Aliberti (547)