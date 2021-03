LUIGI CERRUTI (CAMBIAMO!): “COMUNALI A SALERNO, BASTA PERDERE TEMPO PER AVVANTAGGIARE DE LUCA”

“Alla fine di questa settimana, caratterizzata da ulteriori stati confusionali da parte di alcuni esponenti della politica salernitana, anche di lungo corso, tengo a chiarire che il Partito che mi pregio di rappresentare non ha rilasciato ancora alcuna dichiarazione che possa indurre a generare ulteriori errori circa le tifoserie a favore di questo o di quel candidato sindaco per la città Capoluogo.

Le uniche dichiarazioni da ritenersi attendibili sono state e saranno a mia firma oppure del segretario cittadino Cristian Pontillo.”

Lo scrive il Coordinatore Provinciale di Cambiamo! Luigi Cerruti.

Il nostro modus operandi è trasparente e scevro di qualsiasi remora dando precedenza alla discussione con quei candidati sindaci che ne hanno fatto richiesta ottenendo subito un confronto con il sottoscritto sulle linee programmatiche sia di area che civiche.

In particolare si è proceduto ad avviare un discorso costruttivo con l’ avvocato Sarno su temi per i quali si sta cercando di trovare una quadra lasciando aperto il portone a tutto il centrodestra, senza alcun criterio se non quello per il bene della citta’.

Ma dialogare con un candidato sindaco al fine di conoscere la sua offerta politica non significa precludere nulla e non abbiamo avuto mai manie né di trasformismo né di protagonismo poltronaro.

Abbiamo altresi’ ben presente il senso della misura,che forse ad altri sfugge , sempre nel perimetro della coalizione di centrodestra.

Facciamo della correttezza il nostro baluardo senza mai esprimere giudizi negativi, invito ai colleghi di coalizione a mettere da parte l’ egoismo in una competizione elettorale in cui ci è richiesto il gioco di squadra con scatti ponderati.

Non ritengo di aver carpito nessuna frattura del quadro dello stato dell’ arte tale da non poter essere risanata velocemente.

Non è accettabile pero’ che il rinvio delle elezioni in autunno possa addivenire una scusa per perdere altro tempo volto unicamente ad avvantaggiare l’ avversario che è li’ da trent’ anni.

Si ritorni alla realta’ e, qualora si avessero intenzioni serie, ci si unisca intorno ad un tavolo programmatico e si trovi la quadra a partire da Salerno città che merita un discorso speciale ed esclusivo.

Qualsiasi comunicato di coalizione va prima condiviso e poi avallato da ogni singolo responsabile di Partito alla fine di una discussione.

Questo è quello che ci ha insegnato negli anni la nostra esperienza di militanti.