LUIGI CERRUTI (CAMBIAMO!): “PROTESTE RISTORATORI, DOVE ERA CENTRO DESTRA? IN PIAZZA SOLO SARNO”

“Salerno rappresenta per la Provincia la Patria dei Ristoratori e degli Albergatori.

Questa sera queste categorie in Citta’ sono state lasciate sole, dove sono i famigerati candidati a loro difesa?

In quale maniera vogliono cambiare e sostenere le categorie degli autonomi?

In verità in mezzo a loro ho visto solo l’ avvocato Sarno che, a prescindere dalle elezioni ,ha dichiarato in pubblico da molti giorni di volerli difendere a titolo gratuito in ogni sede.”

Lo scrive il Segretario Provinciale di Cambiamo! Luigi Cerruti.

“Quando questo centrodestra si unirà sul serio facendo sue queste battaglie di dignita’?

Quando si smettera’ di fare la conta delle poltrone da assegnare nei posti di potere?

Il popolo ha fame, è dovere di chi ricopre un ruolo in politica ad ogni livello rispondere fattivamente all’ appello della nostra gente.”