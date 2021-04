SALERNO. VELENI SUI CANDIDATI SINDACO CIVICI: DA CASCIELLO (FI) A CERRUTI (CAMBIAMO!)

E’ un tiro al bersaglio che, sembra, aver come obiettivo il nome di Michele Tedesco, possibile candidato sindaco per il Comune di Salerno. Dopo lo strappo di Fratelli d’Italia, da Forza Italia e da Cambiamo! arrivano altre due stilettate che, a questo punto, sembrano compromettere la possibilità che alcuni partiti del centro destra possano convergere sul nome del noto avvocato salernitano.

Il primo a colpire è stato il parlamentare di Forza Italia Gigi Casciello con un post, pubblicato nella serata di ieri, che non lascia spazio a possibili accordi: “Da giorni mi chiedono perché non intervenga sulle elezioni amministrative a Salerno. La risposta è semplice: non partecipo ai teatrini, a convocazioni presso gli studi di presunti scienziati che senza una buona partenza di famiglia e l’eredità del grande affare della difesa dei pentiti da tempo farebbero altro. E seguo poi con comprensione ma sufficienza la corsa per un po’ di consensi che garantiscano future ambizioni di governo per elezioni lontane. Insomma, roba inutile sulla quale accetto scommesse su come andrà a finire: lo “scienziato”, contento di aver incassato un po’ di notorietà, non si candiderà e il centrodestra andrà in ordine sparso a meno di una più responsabile indicazione “romana”. In pratica avremo perso un’altra occasione. Proprio ora che sarebbe il tempo di indicare una visione, un’idea. Qualcosa che vada oltre un po’ di licenze edilizie per case che non venderanno mai, incarichi ai figli degli amici dei figli e un altro po’ di pampuglia. E a dire la verità è tardi e non è serata per mettermi a spiegare cosa sia la pampuglia. Già, perché sono anche stanco di spiegare…”

Poi è stata la volta del Coordinatore Provinciale di Cambiamo! Luigi Cerruti: ” Salerno rappresenta per la Provincia la Patria dei Ristoratori e degli Albergatori. Questa sera queste categorie in Citta’ sono state lasciate sole, dove sono i famigerati candidati a loro difesa? In quale maniera vogliono cambiare e sostenere le categorie degli autonomi? In verità in mezzo a loro ho visto solo l’ avvocato Sarno che, a prescindere dalle elezioni ,ha dichiarato in pubblico da molti giorni di volerli difendere a titolo gratuito in ogni sede. Quando questo centrodestra si unirà sul serio facendo sue queste battaglie di dignita’? Quando si smettera’ di fare la conta delle poltrone da assegnare nei posti di potere? Il popolo ha fame, è dovere di chi ricopre un ruolo in politica ad ogni livello rispondere fattivamente all’ appello della nostra gente.”