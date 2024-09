LUNEDI’ 23 SETTEMBRE IN CONSIGLIO REGIONALE UNA PIOGGIA DI NOMINE ALL’INTERNO DEGLI ENTI

All’ordine del giorno del Consiglio Regionale, convocato per Lunedi’ 23 Settembre, c’è una pioggia di nomine che la Regione Campania deve effettuare all’interno degli Enti controllati e partecipati ma, almeno fino ad oggi, sembra che non ci sia la convergenza di tutte le forze di maggioranza sui nomi da votare. Ecco l’elenco completo delle nomine…

sono iscritte all’ordine del giorno le seguenti nomine: componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania; componenti (uno effettivo e uno supplente, nominati dalla Regione) nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale per l’Innovazione della Produzione e dei Servizi – “A.S.I.P.S.” della Camera di Commercio di Caserta; componenti (uno effettivo e uno supplente, nominati dalla Regione) nel Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale “Valirsannio” della Camera di Commercio Irpinia Sannio per la Valorizzazione dell’Irpinia e del Sannio; designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, triennio 2024/2027; nomine componenti nel Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Parco regionali e Riserve Naturali e precisamente: Ente Parco regionale del Matese; Ente Parco regionale area vulcanica di Roccamonfina e Foce Garigliano; Ente Parco regionale del Taburno–Camposauro; Ente Parco regionale del Partenio; Ente Parco regionale dei Campi Flegrei; Ente Parco regionale dei Monti Lattari, dei sentieri, terra protetta tra Amalfi e Sorrento; Ente Parco regionale dei Monti Picentini; Ente Parco regionale del Bacino idrografico del fiume Sarno; Ente Riserva naturale Foce Volturno-Costa di Licola-Lago Falciano; Ente Riserva naturale Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita–Marzano; Parco metropolitano delle Colline di Napoli. Collegio dei Revisori dei conti. Infine, l’espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale