MERCATO SAN SEVERINO. DAI FONDI DI COESIONE 170MILA EURO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Anche il Comune di Mercato San Severino potrà beneficiare di un finanziamento per l’impiantistica sportiva: dopo la sigla dell’accordo tra Governo e Regione per i fondi di coesione, al centro della Valle dell’Irno, guidato dal Sindaco Antonio Somma, è stato riconosciuto un finanziamento di 170 mila euro per…

…. l’esecuzione di un progetto che prevede, come precisato dal Sindaco Antonio Somma, la realizzazione nell’area adiacente lo stadio Superga, in via Campo Sportivo, di due campi da gioco sui quali sarà possibile esercitare sei diverse attività sportive: Basket, Calcio a 5 (futsal), Tennis, Pallavolo, Beach volley, Beach tennis.