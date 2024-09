PONTECAGNANO FAIANO. L’OPPOSIZIONE ATTACCA IL SINDACO LANZARA PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE

Il capogruppo di Città Pubblica, Giuseppe Bisogno, ha presentato un’interrogazione al sindaco, agli assessori ed ai delegati competenti per conoscere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel plesso scolastico di via Lucania tra il 2018 e il 2024. Bisogno, nello specifico, ha richiesto una relazione dettagliata con informazioni sui lavori eseguiti, i relativi costi e le tempistiche di realizzazione.

“Un atto dovuto – afferma il capogruppo Bisogno – per garantire trasparenza e per rispondere ai dubbi legittimi di chi si preoccupa della sicurezza degli studenti e del personale dopo la vicenda della tinteggiatura a carico dei genitori (poi non concretizzata) che il sindaco, nel tentativo maldestro di omettere e nascondere le sue mancanze, ha derubricato ad un semplice fatto di ‘bidoni di pittura’. Mentre il sindaco distoglie l’attenzione dai problemi reali con discorsi demagogici, attacchi personali offensivi e favori agli amici, la città di Pontecagnano Faiano affronta problemi e criticità irrisolte negli ormai sei anni di governo Lanzara. La politica deve concentrarsi sulle vere esigenze della comunità, non su operazioni di facciata”. “La trasparenza amministrativa – conclude Bisogno – è il primo passo per una gestione seria e responsabile della cosa pubblica”.