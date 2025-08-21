MARTUSCIELLO E LIBRANDI (FORZA ITALIA): “UNA PIATTAFORMA POLITICA PER LA REGIONE CAMPANIA”

Un incontro tra Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, e Gianfranco Librandi, vicesegretario, ha segnato la definizione delle linee guida di una piattaforma politica per il futuro della Campania. Un progetto che punta a trasformare le potenzialità del territorio in risultati concreti e a dare risposte immediate ai bisogni dei cittadini.

“Napoli e la Campania hanno risorse straordinarie – affermano – ma serve una politica fatta di fatti e non di parole. È tempo di rimboccarsi le maniche, ascoltare i cittadini e costruire progetti capaci di rilanciare davvero il territorio”.

Le priorità individuate sono quattro. La prima riguarda i giovani e il lavoro: investimenti in formazione, innovazione e sostegno all’imprenditoria giovanile per fermare la fuga di talenti e restituire ai ragazzi la possibilità di costruire il proprio futuro in Campania. La seconda è la sanità: restituire efficienza e dignità al sistema sanitario regionale, rafforzare le strutture, ridurre le liste d’attesa e garantire cure tempestive e di qualità. Terzo pilastro l’energia, con la convinzione che Napoli e la Campania possano essere protagoniste della transizione ecologica grazie a investimenti mirati nelle rinnovabili e nel fotovoltaico, capaci di attrarre nuove imprese e creare occupazione. Infine il sostegno ai Caregiver, con l’impegno a individuare un aiuto economico dignitoso e a riconoscere il valore sociale di chi si prende cura ogni giorno di malati e anziani.

Napoli, sottolineano Martusciello e Librandi, è il cuore del progetto: “Deve tornare a essere la capitale del Mezzogiorno, puntando sul talento dei giovani, sulla riqualificazione dei quartieri, sulla sicurezza e sulla capacità di attrarre investimenti, turismo, cultura e innovazione”.

Il percorso parte dall’ascolto. È già in programma un convegno che coinvolgerà associazioni, esperti, famiglie e cittadini, per costruire un’agenda politica vicina ai bisogni reali delle persone.

“Non ci interessano le promesse – concludono – ma i risultati. Vogliamo una Campania più forte, moderna e giusta. È un lavoro che richiede determinazione e visione, e noi ci siamo, ogni giorno, con responsabilità e impegno”.

