“Io do una mano al Paese ma non a chi mette le tasse. Se mi chiede se sono pronto a fare da stampella al governo Meloni la risposta è assolutamente no”. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a “In Mezz’ora” su Rai3. “Penso che il governo Meloni, nonostante l’ottimo rapporto con molti ministri, sia un governo che non sta rispondendo agli italiani. Non ha fatto una cosa, non ha risolto un problema”, ha spiegato.

